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В Минске из-за пожара в яслях-саду № 86 эвакуировано 153 человека
На первом этаже в помещении электрощитовой загорелся распределительный щиток. Одна из версий происшествия - короткое замыкание электропроводки. Задымление оперативно ликвидировали столичные спасатели при помощи порошкового огнетушителя.
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