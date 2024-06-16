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В Минске изменится расписание движения некоторых автобусов и троллейбусов - в летний период транспорт будет ходить реже
В Минске на некоторых маршрутах общественный транспорт будет ходить реже с 17 июня, сообщает БЕЛТА.
Изменения связаны с сезонным снижением пассажиропотока. На летний период по будним дням уменьшается количество подвижных единиц на автобусных маршрутах №№ 18, 42, 50с, 57, 62э, 65, 69, 78, 79, 81э, 83э, 84, 95, 97, 111, 143с; троллейбусных маршрутах 15, 27, 29, 30, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 53, 64, 67, 90.
С актуальным расписанием движения можно ознакомиться в разделе "Расписание городских маршрутов" в день совершения поездки.
Время отправления автобусов пригородных маршрутов от конечных остановочных пунктов сохранено, от промежуточных остановочных пунктов - скорректировано.
Фото: БЕЛТА
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