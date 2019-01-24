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В Минске к маю планируется капитальный ремонт проблемных отрезков дорожной сети
Подготовка к весеннему сезону. В Минске к маю планируется капитальный ремонт проблемных отрезков дорожной сети. В связи с погодными условиями и частыми перепадами температур увеличилась скорость и стихийность образования критической ямочности. Наиболее опасные - участки мостов и путепроводов на МКАД и магистральные улицы с повышенной интенсивностью движения. Для оперативной ликвидации дефектов уличной сети Минска создано 17 ремонтных бригад, а всего к началу Европейских игр отремонтируют 215 тысяч квадратных метров дорог.
Дорожные службы активно очищают и улицы от снега. Задействовано 700 машин, а вывезено 112 тысяч кубов, 23 - переработано на снегоплавильном пункте.
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