В Минске к открытию готовится школа в микрорайоне Лебяжий

В минском микрорайоне Лебяжий к открытию готовится школа - с бассейном, футбольным полем и спортивным городком. Уже в новом учебном году она встретит более тысячи учеников. В образовательном объекте два учебных корпуса и библиотека, различные творческие студии и мастерские. Тем временем в "аквацентре" будут созданы все условия для занятий юных пловцов. Там же есть трибуны для зрителей - сто мест. С заботой о здоровье и комфорте детей благоустраивают и прилегающую территорию.