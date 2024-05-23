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В Минске к открытию готовится школа в микрорайоне Лебяжий

В минском микрорайоне Лебяжий к открытию готовится школа - с бассейном, футбольным полем и спортивным городком. Уже в новом учебном году она встретит более тысячи учеников. В образовательном объекте два учебных корпуса и библиотека, различные творческие студии и мастерские. Тем временем в "аквацентре" будут созданы все условия для занятий юных пловцов. Там же есть трибуны для зрителей - сто мест. С заботой о здоровье и комфорте детей благоустраивают и прилегающую территорию.

Кроме новой школы в микрорайоне Лебяжий в сентябре минчан ждут и другие открытия. Первых воспитанников встретит детский сад во Фрунзенском районе. Продолжается строительство и других дошкольных объектов. Новую школу возводят также в жилом комплексе "Минск-Мир".

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