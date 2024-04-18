В Минске канал "Белсат" работал нелегально, а после ухода оставил долги за аренду и коммунальные платежи

У телеканала "Белсат" (признан в Беларуси экстремистским формированием. - Прим. ред.) была своя студия в Минске - павильоны. Канал работал в белорусской столице нелегально. Ромашевская, бывший директор, подтвердила: в павильонах работал именно "Белсат", то есть из бюджета шли деньги на оплату этих павильонов через посредников. Об этом рассказали корреспонденты АТН в новой серии "Бел*атовский порок" проекта "Изнанка".





У нас была студия в Минске. Не могу сказать, что оно было совсем официально, но мы ее арендовали у частной компании, которая тоже арендовала у кого-то. Но мы там работали все время.

Говорит, арендовали у какой-то частной компании. Компания действительно частная, но не какая-нибудь - литовская. Такой трудоемкий путь для аренды студии из Варшавы через Вильнюс в Минск Ромашевская проложила с помощью литовской журналистки с TVP Wilno Эдиты Максимович.



В 2007 году эта журналистка открыла в Вильнюсе компанию VilMedia. По этому же адресу, кстати, находится Польский культурный центр, польская гостиница, польская ассоциация "Инфорум". С обратной стороны TVP Wilno.

VilMedia Эдиты Максимович специализировалась на деятельности информагентств. И именно Максимович арендовала павильоны в Минске, где "Белсат" снимал свои программы. В распоряжение корреспондентов АТН попал договор аренды, в котором прописано имя литовской журналистки. Поговорили с человеком, сдававшим ей павильоны.

Встречались неоднократно в павильоне. У них были определенные условия: им важно было забирать весь павильон и на долгий срок, чтобы не было там наших офисов и всего остального. Было озвучено, что это съемки телепередач. Конкретно про "Белсат" речи не было. Андрей, предприниматель (Минск)

Максимович потребовала, чтобы освободили все помещения. Потом понадобилось устранить небольшую формальность - в договоре поменять заказчика. Студию для "Белсата" теперь снимала другая компания - польская ассоциация "Инфорум". Род деятельности - создание видеоконтента. Расположена там же, в Вильнюсе, и по тому же адресу, что и VilMedia. Только теперь в бумагах имя Эдиты Максимович больше не фигурирует. Но только на бумагах.

Это был "Инфорум" (не помню аббревиатуры перед), а по сути ничего не поменялось. Как мы вели с Эдитой диалог, так он и продолжался. Юрлицо сменилось, мне было не принципиально. Списывались, созванивались, когда приезжала - по-всякому. Андрей, предприниматель (Минск)

Руководить студиями в Минске поставили Ирину Славникову. Она занималась продюсированием, но никак не хозяйственной деятельностью. Максимум передавала бумаги.

Сейчас VilMedia Максимович ликвидирована, "Инфорум" в стадии ликвидации. Но на что стоит обратить внимание. Первое: и за одной, и за другой компаниями стоит Максимович - ныне функционер TVP, в холдинг которого также входит "Белсат". Второе: обе компании создают видеоконтент. И литовские открытые источники - реестры публикуют интересные цифры доходов: их взлеты и падения.

Доход Максмович и ее VilMedia в 2020 году составил 84 тыс. евро. А доход от продаж ассоциации "Инфорум" в 2020-м вырос в 2,5 раза - до 1 млн 300 тыс. евро. С закрытием студий "Белсата" отмечается падение.

Однако несмотря на увесистый доход, Эдита Масимович, у которой "Белсат", по словам Ромашевской, арендовал эти павильоны, не спешила платить за них в Минске.

По условиям договора должна была быть предоплата за квартал, по факту это происходило с задержкой. Постоянно были трудности, связанные с МЧС тем же самым. То есть у нас было главное условие (это было не наше условие, а от администрации "Легавтостранса"): не дымить. У них постоянно эти хейзеры, машины и прочее, то есть конфликты у нас возникали. Но самый главный конфликт - это оплата. Постоянно несвоевременная оплата. Андрей, предприниматель (Минск)

"Начинаешь просить, говорить "расторгнем" - оплатят. Вроде какой-то период платят, потом опять начинается. А в конце уже не сильно торопились платить. Если раньше еще периодически выполнялись условия договора и была какая-то предоплата, то с 2020 года это постоянно была постоплата", - отметил предприниматель.