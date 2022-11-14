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В Минске курьер приехал забрать у пенсионерки "деньги для сына, который попал в ДТП", но что-то пошло не так
Минчанин задержал курьера, который приехал забрать деньги у его матери, сообщаетГУВД Мингорисполкома.
Около 20:00 минчанин сообщил на линию 102, что в квартире матери задержал курьера телефонных аферистов. Сотрудники Советского РУВД немедленно выбыли на место.
Установлено, что посыльный действительно пришел к пенсионерке за деньгами "для сына". Накануне женщине позвонили на домашний телефон и рассказали, будто родственник стал виновником ДТП и ему срочно нужны деньги.
Потерпевшая собрала сбережения и встретила курьера, но в этот момент домой вернулся сын. Минчанин запер молодого человека в квартире и вызвал милицию.
Следователи дали действиям фигуранта оценку и возбудили уголовное дело за мошенничество.
Милиция напоминает: курьеры несут ответственность наравне с организаторами преступной схемы.
Фото:pixabay.com
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