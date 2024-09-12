В Минске легковушка насмерть сбила парня на электросамокате

По предварительной информации, сегодня рано утром 51-летний водитель Ford двигался по пр.Машерова со стороны пр.Победителей. Около 4:25 на регулируемом пешеходном переходе на пересечении ул.Даумана и пр.Машерова легковушка сбила пользователя средства персональной мобильности. Со слов водителя, электросамокатчик пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.