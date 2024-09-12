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В Минске легковушка насмерть сбила парня на электросамокате

В Минске легковушка насмерть сбила парня на электросамокате

В Минске легковушка насмерть сбила парня на электросамокате, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня рано утром 51-летний водитель Ford двигался по пр.Машерова со стороны пр.Победителей. Около 4:25 на регулируемом пешеходном переходе на пересечении ул.Даумана и пр.Машерова легковушка сбила пользователя средства персональной мобильности. Со слов водителя, электросамокатчик пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП 24-летний парень от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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