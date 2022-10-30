В Минске легковушка врезалась в дорожное ограждение и опрокинулась

В Минске легковой автомобиль врезался в светофор и дорожное ограждение и опрокинулся, сообщает БелТА со ссылкой наУГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 14.50 на улице Уборевича. 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Maybach не справился с управлением. Авто врезалось в светофор и дорожное ограждение, после чего опрокинулось. Пострадавших нет.