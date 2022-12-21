В Минске ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков - задержаны 7 человек

По месту жительства фигурантов и в закладках обнаружено и изъято 1 кг мефедрона, более 1,6 кг гашиша, 800 г марихуаны, а также предметы для фасовки - весы, пакеты, изолента и другие приспособления. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов их преступной деятельности.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома