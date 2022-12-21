3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков - задержаны 7 человек
В белорусской столице ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. Оперативники Минска задержали семерых жителей Могилевской области - молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет.
По данным милиции, один из фигурантов администрировал сайт, остальные делали закладки. Оптовые партии забирали на территории Минской области, на съемной квартире делили на дозы, затем раскладывали их по тайникам в столице и пригороде.
По месту жительства фигурантов и в закладках обнаружено и изъято 1 кг мефедрона, более 1,6 кг гашиша, 800 г марихуаны, а также предметы для фасовки - весы, пакеты, изолента и другие приспособления. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов их преступной деятельности.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов