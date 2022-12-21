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В Минске ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков - задержаны 7 человек

В белорусской столице ликвидирован крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. Оперативники Минска задержали семерых жителей Могилевской области - молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет.

По данным милиции, один из фигурантов администрировал сайт, остальные делали закладки. Оптовые партии забирали на территории Минской области, на съемной квартире делили на дозы, затем раскладывали их по тайникам в столице и пригороде.

По месту жительства фигурантов и в закладках обнаружено и изъято 1 кг мефедрона, более 1,6 кг гашиша, 800 г марихуаны, а также предметы для фасовки - весы, пакеты, изолента и другие приспособления. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов их преступной деятельности.
Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома

Фото:pixabay.com

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