В Минске ликвидирована нарколаборатория

Администрирование и поставку товаров фигуранты осуществляли самостоятельно. Наркотики и психотропы окупали в РФ и привозили в Беларусь. Прекурсоры они покупали в России, сами привозили в Беларусь, в минской квартире изготавливали "товар" и распространяли. В момент задержания при себе у младшего из фигурантов было обнаружено 177 таблеток трамадола, у старшего - мефедрон.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома