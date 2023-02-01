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В Минске ликвидирована нарколаборатория
До 20 лет лишения свободы грозит двум жителям столицы за организацию нарколаборатории. Накануне домашнее производство прикрыли оперативники - задержали двоих минчан 23 и 27 лет.
Как рассказали в ГУВД, в марте прошлого года молодые люди открыли на одной из интернет-площадок магазин по продаже наркотиков. Сырье для нарколаборатории привозили из-за рубежа. При этом потребителям предлагали различный ассортимент зелья.
Администрирование и поставку товаров фигуранты осуществляли самостоятельно. Наркотики и психотропы окупали в РФ и привозили в Беларусь. Прекурсоры они покупали в России, сами привозили в Беларусь, в минской квартире изготавливали "товар" и распространяли. В момент задержания при себе у младшего из фигурантов было обнаружено 177 таблеток трамадола, у старшего - мефедрон.
"В квартире правоохранители обнаружили и изъяли прекурсоры и лабораторное оборудование. Следователями возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы", - отметил Беркозов.
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