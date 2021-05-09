В Минске масштабно отпразднуют 9 Мая

Минск будет рад гостям на различных площадках. В одно время с мероприятиями на Круглой площади у Комсомольского озера в парке Победы начнется праздничная тематическая программа, в которой примут участие оркестры и вокально-инструментальные коллективы. Главной особенностью праздника станет выставка военной техники. Будет работать полевая кухня.



В полдень у Дворца спорта в Минске стартует концертная программа с фронтовыми песнями и популярными произведениями военных лет. Здесь же развернется праздничная ярмарка.

