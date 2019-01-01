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В Минске массовые гуляния развернулись на 25 площадках
А ровно в час тридцать небо столицы озарил новогодний фейерверк. О том, как проходили празднования, расскажет Евгений Каллаур.
Еще до боя курантов на Октябрьской площади Минска было довольно многолюдно. Здесь собрались те, кто решил встретить Новый год по-особенному - у главной елки страны. Для кого-то уже добрая традиция, кто-то, влекомый любопытством, пришел взглянуть на светящуюся красавицу.
Этот главный зимний праздник можно назвать поистине международным. Отпраздновать наступление Нового года на центральные минские улицы, освещенные и украшенные по-особенному, вышли не только минчане и жители других белорусских регионов, но и иностранцы.
Последние минуты уходящего года по традиции с поздравлением Президента. Подведение итогов уходящего, планы на будущий. И вот, часы 12 бьют!!!
Дальше общее ликование и попытки дозвониться родным, чтобы разделить счастье и лично поздравить с наступлением Нового, 2019 года!!
Для празднования в столице развернулось более 20 площадок, поздравить белорусов и гостей столицы с Новым годом пришли и представители эстрады, и популярные творческие коллективы.
По традиции главным местом притяжения в новогоднюю ночь стал Дворец спорта. Здесь народные гуляния начались еще в 11 вечера. К слову, елка, установленная здесь, признана одной из самых красивых в Европе.
А ровно в час тридцать небо столицы озарил новогодний фейерверк. Под лазерное шоу и оригинальное музыкальное наполнение. Кажется, в эти мгновения рядом не было равнодушных лиц.
Посетить сразу несколько праздничных площадок не оказалось проблемой. Время работы общественного транспорта было продлено. У Ледового дворца можно было не только потанцевать, но и лично пообщаться с Дедом Морозом.
Удивительно то, что в Новый год даже незнакомые друг с другом люди обмениваются поздравлениями. И, кажется, атмосфера общего счастья заполнила всю столицу. Праздничным настроением с белорусами делится и коллектив Белтелерадиокомпании. Дорогие соотечественники! С Новым вас, 2019 годом!
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