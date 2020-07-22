Парковка для авто и велосипедов и игровой комплекс со спортивными тренажерами. В Минске меняют внешний вид дворы многоквартирных домов после капремонта. Так, по улице Ломоносова, 8 и 10 организовали целый комплекс с зонами для детей разного возраста, понизили бордюры и положили безопасную нескользкую плитку в местах перехода проезжей части, а также организовали разворотное кольцо для удобства выезда из двора.



С начала года на дворовых детских площадках Минска установлено 240 единиц нового игрового оборудования. В планах на оставшуюся часть года поставить еще около 400.



