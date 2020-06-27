ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске милиционер спас утопающего

Во время патрулирования мест массового отдыха граждан в Антоновском парке сержант Максим Карнильчик увидел на дне водоема мужчину. Милиционер бросился в воду, достал утопающего и оказал ему первую медицинскую помощь. После спасенный был передан медикам. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все