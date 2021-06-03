В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать в 11 местах

В Минске мобильные датчики контроля скорости сегодня будут работать в 11 местах. Об этом БелТАсообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Так, с 7:00 до 20:00 контроль скорости будет осуществляться на пр. Независимости, 161 б. Ограничение скорости на данном участке - 80 км/ч.



С 12:00 и до 24:00 мобильные датчики контроля будут размещены на 41-м и 53-м км МКАД (90 км/ч), ул. Денисовской в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч), а также на пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Независимости, 45 (60 км/ч) и пр. Партизанском, 147 (60 км/ч).



С 19:00 до 3:00 они будут установлены на ул. Чкалова, 1 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70 а (60 км/ч), пр. Независимости, 131, к. 2 (60 км/ч), ул .Притыцкого, 60, к. 5 (60 км/ч).

