В Минске молодые следователи торжественно принесли присягу

Пока рано подводить итоги нашей работы. Нам еще служить и служить. Однако стоит отметить, что за 10 лет существования комитетом были наработаны определенные методики работы, взаимодействия с другими органами, которые помогают эффективно решать поставленные перед комитетом задачи. Мы и впредь готовы выполнять все задачи, которые будет ставить перед нами государство.