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В Минске молодые следователи торжественно принесли присягу

В их глазах огонь и желание работать. В канун 10-летия со дня основания Следственного комитета в Минске в торжественной обстановке молодые следователи принесли присягу. На площадке перед главным входом в центральный аппарат СК на улице Фрунзе - 76 молодых специалистов. Сегодня торжественно на плацу, а уже завтра в рядах Следственного комитета - структуры в системе национальной безопасности страны.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Пока рано подводить итоги нашей работы. Нам еще служить и служить. Однако стоит отметить, что за 10 лет существования комитетом были наработаны определенные методики работы, взаимодействия с другими органами, которые помогают эффективно решать поставленные перед комитетом задачи. Мы и впредь готовы выполнять все задачи, которые будет ставить перед нами государство.


К 10-летию Следственного комитета Беларуси Агентство теленовостей подготовило документальный фильм о непростой работе следователей. Как раскрывались самые сложные и запутанные дела - вторая серия проекта сегодня сразу после "Панорамы".

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