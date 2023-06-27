В Минске мониторинг выявил, что объекты после капремонта сдают не вовремя

Объемы и качество проведения капитальных ремонтов жилых домов в столице в основном на хорошем уровне, но нарекания вызывает невыполнение работ в срок. Такую оценку по итогам мониторинга строительных площадок в разных районах Минска дал заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.

Среди объектов осмотра - комплекс домов по улице Ванеева, где сдача жилья после капремонта затянулась. Руководство города выслушало и замечания местных жильцов. В результате даны поручения их оперативно ликвидировать. Из десяти домов к концу июня завершат работы в трех.

Также мониторинг проводился и на площадке, где продолжается капитальный ремонт дома № 4 по Кальварийской улице. Это нетипичное здание в центре, которому 47 лет. Объект сложный из-за специфического фасада с балконами и тесного двора. Тем не менее все работы по обновлению планируют завершить в срок.

Всего в планах Минска на этот год провести капремонт 168 жилых домов. На этот момент отремонтировали 32 объекта. Традиционно за лето и осень динамика выполнения работ значительно увеличивается.