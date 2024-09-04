В Минске монтажник во время работы упал с высоты седьмого этажа в шахту лифта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Днем 3 сентября на территории строительного объекта "Северный берег" 20-летний монтажник, выполняя работы по установке лифтовой лебедки на седьмом этаже, упал в шахту. С многочисленными травмами он госпитализирован.

Предварительно установлено, что пострадавший с напарником пытались прикрепить лебедку к верхней балке. Во время работ она сорвалась с крюков и пробила деревянный настил, который прикрывал лифтовую шахту. Монтажник не был пристегнут страховочным тросом и упал вниз.

Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Опрошены работники организации. Проводится проверка, выясняются причины и условия, способствовавшие случившемуся.