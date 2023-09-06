В Минске мотоциклистам запретили ездить еще по одной улице

В Минске расширят зону, в которой введены ограничения по проезду мототранспорта в вечернее и ночное время, пишет агентство "Минск-Новости" со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Такое решение принято с целью создания комфортных условий для горожан в связи с многократными поступающими жалобами.

До настоящего времени ограничение действовало на пр. Независимости на участке от пл. Победы до ул. Свердлова в период с 22:00 до 6:00. Теперь же к указанной зоне будет добавлен участок ул. Ленина от пр. Независимости до ул. Ульяновской.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены по ул. Ленина до конца этой недели.

Объезд закрытого участка возможен по ул. Я. Купалы, Свердлова, Бобруйской и Аранской.