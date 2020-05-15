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В музее скейтбординга сотни раритетных и современных бордов со всей планеты
Одна доска и четыре колеса для невероятных трюков. В минском музее скейтбординга можно ощутить атмосферу уличной культуры. Здесь столичные райдеры собрали сотни раритетных и современных бордов изо всех уголков планеты из разных материалов: древесины, пластика и даже металла. А некоторые доски мастера превратили в настоящие арт-объекты.
На выставке скейтбординга регулярно проводят атмосферные экскурсии. Завтра экспозиция примет участие в "Ночи музеев". Организаторы подготовили насыщенную программу.
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