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В Минске на базу ОМОН доставили чудотворную Жировичскую икону Божией Матери

В преддверии Пасхи на базу столичного ОМОНа доставили одну из главных святынь Белорусской православной церкви - чудотворную Жировичскую икону Божией Матери. Священники отслужили молебен, а затем каждый из присутствующих - сотрудники спецподразделения и члены их семей - могли приложиться к иконе.

Вера в сердце должна быть у всех. Для сотрудников милиции это важно особенно. Мы этим дорожим, постоянно проводим такие мероприятия. Не всегда у нас получается приехать куда-то к святым местам, служба - она обязывает.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

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