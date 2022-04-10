В Минске на базу ОМОН доставили чудотворную Жировичскую икону Божией Матери

Вера в сердце должна быть у всех. Для сотрудников милиции это важно особенно. Мы этим дорожим, постоянно проводим такие мероприятия. Не всегда у нас получается приехать куда-то к святым местам, служба - она обязывает.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси