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В Минске на берегу Свислочи развернулся солдатский привал
Путешествуем сквозь века в самом центре Минска! На берегу Свислочи (между музеем Великой Отечественной и Дворцом спорта) развернулся солдатский привал. С полевой кухней и даже импровизированным кинотеатром. Звучат, конечно же, и фронтовые песни.
Закружиться в победном вальсе может каждый: музыкальный нон-стоп на площадке до самого вечера. Здесь же, на пересечении проспектов Победителей и Машерова, можно поучаствовать в мастер-классах от народных ремесленников и пройти "Школу молодого бойца".
Каждое подворье - со своим колоритом. Специально к празднику здесь "возвели" прототип белорусской деревни: предметы быта, костюмы - все максимально аутентичное. Эта локация особенно популярна у малышей. Впрочем, такой интерактивный формат выбирают не только семьи с детьми: молодежь, люди старшего поколения.
Квесты и выставки, флешмобы, концерты, спортивные турниры. День Победы белорусы встречают масштабно. Только в Минске работают десятки праздничных площадок, в том числе и районные опен-эйры.
Приглашаем присоединиться и прочувствовать всю атмосферу победного мая.
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