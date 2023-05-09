В Минске на берегу Свислочи развернулся солдатский привал

Путешествуем сквозь века в самом центре Минска! На берегу Свислочи (между музеем Великой Отечественной и Дворцом спорта) развернулся солдатский привал. С полевой кухней и даже импровизированным кинотеатром. Звучат, конечно же, и фронтовые песни.

Закружиться в победном вальсе может каждый: музыкальный нон-стоп на площадке до самого вечера. Здесь же, на пересечении проспектов Победителей и Машерова, можно поучаствовать в мастер-классах от народных ремесленников и пройти "Школу молодого бойца".

Каждое подворье - со своим колоритом. Специально к празднику здесь "возвели" прототип белорусской деревни: предметы быта, костюмы - все максимально аутентичное. Эта локация особенно популярна у малышей. Впрочем, такой интерактивный формат выбирают не только семьи с детьми: молодежь, люди старшего поколения.

Квесты и выставки, флешмобы, концерты, спортивные турниры. День Победы белорусы встречают масштабно. Только в Минске работают десятки праздничных площадок, в том числе и районные опен-эйры.