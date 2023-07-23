В Минске на берегу Цнянского водохранилища появится новое место отдыха Lakeside park

Развивается и прирастает новыми изюминками столица. В Минске появится новое место отдыха. Это Lakeside park на берегу Цнянского водохранилища. Пространство концептуальное, начиная от экоматериалов до визуала. Вдоль акватории - художественная галерея под открытым небом с фотозонами и скульптурами. В селфи-маршруте около 20 арт-объектов. Кроме того, на набережной установили детские и спортивные площадки, пирс для рыбалки. Обустроили также амфитеатр и велодорожки. Есть деревянные шале для фудкорта, локации для кофе-брейка или занятия йогой.