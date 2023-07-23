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В Минске на берегу Цнянского водохранилища появится новое место отдыха Lakeside park
Развивается и прирастает новыми изюминками столица. В Минске появится новое место отдыха. Это Lakeside park на берегу Цнянского водохранилища. Пространство концептуальное, начиная от экоматериалов до визуала. Вдоль акватории - художественная галерея под открытым небом с фотозонами и скульптурами. В селфи-маршруте около 20 арт-объектов. Кроме того, на набережной установили детские и спортивные площадки, пирс для рыбалки. Обустроили также амфитеатр и велодорожки. Есть деревянные шале для фудкорта, локации для кофе-брейка или занятия йогой.
Официальное открытие парка уже в следующие выходные. 29 и 30 июля запланированы интерактивы и квесты, спортивные турниры. Пройдет также гастрономический фестиваль и арт-пленер, соревнование по брейк-дансу и выступления кавер-бэндов. Колоритным финалом станет салют на воде.
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