В Минске на этой неделе будет до 8 градусов тепла

Аномально теплый февраль продолжает ставить рекорды. Так, сегодня днем хозяйничал атмосферный фронт, ночью территорию страны накроет умеренная воздушная масса. После захода и утром возможны слабые туман и гололед. На некоторых участках дорог гололедица. По западу страны наблюдается порывистый ветер. А уже завтра будет до плюс 4 градусов.



Ольга Федотова, инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии:

При смещении атмосферных фронтов время от времени будет проходить дождь и мокрый снег. При этом в ночные часы прогнозируется от - 4…+ 4. Днем 0…+5 градусов. По юго-западу страны наиболее теплые дни - это среда и четверг. Термометры покажут ночью до +6, а в дневные часы и вовсе до +7…+8 градусов выше нуля.

