В Минске на ежегодном семинаре главы дипмиссий обсудили информационное противоборство и работу со СМИ

Когда МИД нам предложил эту идею - собрать здесь круглый стол с руководителями наших дипредставительств за рубежом, мы сразу согласились, потому что, как мне кажется, в нынешних реалиях профессии журналиста и дипломата весьма схожими стали. И журналисты, и дипломаты сейчас на информационной передовой. И журналисты, и дипломаты на политической передовой. И дипломаты еще на экономической передовой. Поэтому с учетом всех этих нюансов нам сегодня было полезно встретиться и проговорить какие-то вещи, которые во многом касаются того, как работать на зарубежном информационном поле, как там продвигать нашу честную и объективную точку зрения. Потому что в тех условиях, в которых мы работаем сейчас, мы видим, что в отношении Беларуси используется большой арсенал инструментов давления. СМИ в этом процессе играют важнейшую роль.

Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании