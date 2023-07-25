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В Минске на ежегодном семинаре главы дипмиссий обсудили информационное противоборство и работу со СМИ
Сверить часы и обсудить работу в непростых нынешних геополитических условиях. В Минске продолжается ежегодный семинар глав дипмиссий. Сегодня в рамках учебы послы обсуждают информационные вопросы. Местом встречи послужила Белтелерадиокомпания. Это новый формат. Участники встретились с представителями белорусского медийного сообщества в формате круглого стола. Обсудили информационное противоборство и работу со СМИ.
Когда МИД нам предложил эту идею - собрать здесь круглый стол с руководителями наших дипредставительств за рубежом, мы сразу согласились, потому что, как мне кажется, в нынешних реалиях профессии журналиста и дипломата весьма схожими стали. И журналисты, и дипломаты сейчас на информационной передовой. И журналисты, и дипломаты на политической передовой. И дипломаты еще на экономической передовой. Поэтому с учетом всех этих нюансов нам сегодня было полезно встретиться и проговорить какие-то вещи, которые во многом касаются того, как работать на зарубежном информационном поле, как там продвигать нашу честную и объективную точку зрения. Потому что в тех условиях, в которых мы работаем сейчас, мы видим, что в отношении Беларуси используется большой арсенал инструментов давления. СМИ в этом процессе играют важнейшую роль.
Было очень интересно нам, как руководителям загранучреждений, послушать мнение специалистов, работающих в СМИ, о событиях, которые разворачиваются, какие тенденции новые, как разворачиваются события внутри страны, возле нашей страны, чем мы можем помочь друг другу, выполняя те задачи, которые мы сами на себя возложили, доведение правильной, адекватной и выверенной информации.
Около 60 руководителей загранучреждений съехались со всех уголков планеты. Учеба послов продлится до конца недели. Программа насыщенная. Среди важных тем вопросы внешней политики и экономики, туристические возможности Беларуси, развитие спорта. Особое внимание системе международных расчетов в условиях санкций и экспортному потенциалу. Беларусь выстраивает собственный путь развития в условиях полномасштабной гибридной войны.
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