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В Минске на Комаровском рынке прошел День Белорусского радио

День Белорусского радио отгремел на сезонном рынке Комаровки в Минске. Настроение для гостей создавали современные исполнители и музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании - симфонический оркестр, ансамбль народной музыки "Бяседа". Это часть акции к 100-летнему юбилею, который Белорусское радио отметит в 2025 году. В качестве подарков гостям подготовили брендированные сувениры от Белорусского радио и вкусные сюрпризы от Комаровского рынка.

Праздничная программа длилась с 13:00 до 16:00. И уже у Комаровки появились планы - сделать развлекательные дни для гостей рынка традиционными.

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