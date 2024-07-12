В Минске на Комаровском рынке прошел День Белорусского радио

День Белорусского радио отгремел на сезонном рынке Комаровки в Минске. Настроение для гостей создавали современные исполнители и музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании - симфонический оркестр, ансамбль народной музыки "Бяседа". Это часть акции к 100-летнему юбилею, который Белорусское радио отметит в 2025 году. В качестве подарков гостям подготовили брендированные сувениры от Белорусского радио и вкусные сюрпризы от Комаровского рынка.