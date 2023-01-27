В Минске на месте бывшего еврейского гетто почтили память жертв холокоста

Почтили память жертв холокоста в столице на месте бывшего еврейского гетто - крупнейшего по количеству узников - 120 тысяч. Выжили менее 10 %. Еще в мае на месте бывшего Минского гетто по улице Гебелева заложили аллею в честь героев-подпольщиков, партизан и узников. Сегодня их память почтили депутаты Палаты представителей Национального собрания, возложив цветы к мемориальному камню.