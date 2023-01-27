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В Минске на месте бывшего еврейского гетто почтили память жертв холокоста
Почтили память жертв холокоста в столице на месте бывшего еврейского гетто - крупнейшего по количеству узников - 120 тысяч. Выжили менее 10 %. Еще в мае на месте бывшего Минского гетто по улице Гебелева заложили аллею в честь героев-подпольщиков, партизан и узников. Сегодня их память почтили депутаты Палаты представителей Национального собрания, возложив цветы к мемориальному камню.
В Минском строительном колледже при участии представителей восьми посольств показали фильм "Холокост: нити памяти". О зверствах фашистов из первых уст молодежи рассказали и сами узники концентрационных лагерей. Дополнила живое общение выставка "Холокост глазами художника".
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