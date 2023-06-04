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В Минске на МКАД произошла массовая авария

В Минске на МКАД произошла массовая авария

В 18:15 водитель автомобиля Citroen на 36-м км внешнего кольца МКАД проявил невнимательность и столкнулся с остановившимся впереди автомобиль Honda. Такую информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Honda догнала впереди находившийся автомобиль Volkswagen, а затем автомобиль Ford.

В результате ДТП никто не пострадал. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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