В Минске на неделе состоялся Республиканский педагогический совет

Более тысячи представителей столь важной профессии со всей страны в формате открытого микрофона участвовали в дискуссии по самым важным вопросам развития национальной системы образования. По традиции мероприятие всегда поддерживает Глава государства. Эта встреча была нужна всем! Ведь время ставит перед педагогами беспрецедентные по своей серьезности вызовы.

Это и пандемия, которая вынудила оперативно адаптировать учебный процесс, и политические события минувшего года - они тоже проверяли педагогов на прочность. И многим принципиальности и мужества было не занимать - это заставило по-новому взглянуть на миссию учителя. Его роль в судьбе народа и страны возросла многократно.

Образование - оплот государственности

Пока в современном мире идет настоящая борьба за ценности, белорусам многое удалось сохранить: классическую систему образования, равный доступ к получению знаний и гарантированные рабочие места - все это закреплено на законодательном уровне. С нового года непростой труд педагогов поддержат финансово - такие поручения уже даны правительству. Это касается и специалистов дошкольных учреждений.











