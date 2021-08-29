3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске на неделе состоялся Республиканский педагогический совет
Более тысячи представителей столь важной профессии со всей страны в формате открытого микрофона участвовали в дискуссии по самым важным вопросам развития национальной системы образования. По традиции мероприятие всегда поддерживает Глава государства. Эта встреча была нужна всем! Ведь время ставит перед педагогами беспрецедентные по своей серьезности вызовы.
Это и пандемия, которая вынудила оперативно адаптировать учебный процесс, и политические события минувшего года - они тоже проверяли педагогов на прочность. И многим принципиальности и мужества было не занимать - это заставило по-новому взглянуть на миссию учителя. Его роль в судьбе народа и страны возросла многократно.
Образование - оплот государственности
Пока в современном мире идет настоящая борьба за ценности, белорусам многое удалось сохранить: классическую систему образования, равный доступ к получению знаний и гарантированные рабочие места - все это закреплено на законодательном уровне. С нового года непростой труд педагогов поддержат финансово - такие поручения уже даны правительству. Это касается и специалистов дошкольных учреждений.
Также Президент поручил завершить все эксперименты с учебниками. Предстоит повышать престиж рабочих профессий, а также выработать единый стандарт для школ - начиная от организации уроков до внешнего вида учеников и учителей. Многие важные решения закрепит обновленный Кодекс об образовании - его скоро рассмотрит парламент. Но прежде все принципиальные новации еще раз вынесут для обсуждения на уровень Президента.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов