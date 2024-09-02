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В Минске на новом месте открыл двери обновленный художественный колледж имени Глебова
Новый учебный год - это время подарков. В Минске открыл двери обновленный Государственный художественный колледж имени Глебова. Сейчас альма-матер в центре города на Богдана Хмельницкого.
Здесь и учебный корпус, и общежитие. Кстати, построено учреждение образования на том же месте, где находилось с 1947 года. Музыкальные инструменты, все самое необходимое для развития творческих способностей, проживания здесь есть.
Премьер-министр после того, как увидел учебные кабинеты, кафе и спортивный зал, назвал колледж настоящим космосом. О таких условиях в его годы студенты могли только мечтать. А нынешнему поколению повезло, так как бытовые вопросы не будут их отвлекать от учебы, а славная история колледжа будет продолжена. Сегодня важно воспитывать молодое поколения на идеалах, которыми гордились и их родители. И таких примеров немало.
Мы не можем брести просто в этом мире, ни на что не опираясь, не имея никаких идеалов, не имея ценностей. Поэтому, конечно, молодое поколение очень важно воспитывать на правильных примерах. Все равно это зерно, оно прорастет. Человек повзрослеет, он уже по-другому воспримет тот материал, который ему давали, и будет для себя уже делать следующие выводы. Но очень важно сейчас рассказать об этом. Мы же все помним там, маленькие школьники, нам рассказывали про Марата Казея, про Константина Заслонова. Мы тогда этого не могли оценить в силу своей нехватки жизненного опыта и вообще детскости характера. Но прошло время, сталкиваясь сами с какими-то сложными ситуациями, мы все равно где-то возвращаемся к этим примерам. Поэтому, наверное, в этом основной смысл этого урока - воспитать людей, преданных своей стране. А это можно сделать только на каких-то примерах из жизни. Это нельзя нарисовать просто в виртуальном каком-то облике.
Инвестируя в образование сегодня, мы, конечно, инвестируем в будущее. На строительство комплекса было затрачено 37 млн рублей. Только за последние несколько лет в стране построено более 60 новых школ и детских садов.
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