В Минске на новом месте открыл двери обновленный художественный колледж имени Глебова

Мы не можем брести просто в этом мире, ни на что не опираясь, не имея никаких идеалов, не имея ценностей. Поэтому, конечно, молодое поколение очень важно воспитывать на правильных примерах. Все равно это зерно, оно прорастет. Человек повзрослеет, он уже по-другому воспримет тот материал, который ему давали, и будет для себя уже делать следующие выводы. Но очень важно сейчас рассказать об этом. Мы же все помним там, маленькие школьники, нам рассказывали про Марата Казея, про Константина Заслонова. Мы тогда этого не могли оценить в силу своей нехватки жизненного опыта и вообще детскости характера. Но прошло время, сталкиваясь сами с какими-то сложными ситуациями, мы все равно где-то возвращаемся к этим примерам. Поэтому, наверное, в этом основной смысл этого урока - воспитать людей, преданных своей стране. А это можно сделать только на каких-то примерах из жизни. Это нельзя нарисовать просто в виртуальном каком-то облике.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси