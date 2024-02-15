В Минске на Острове Мужества и Скорби прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов

Почти 10 лет они боролись за мир на афганской земле, став преградой для международного терроризма, спонсируемого Западом. Сегодня 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Памятные мероприятия проходят по всей стране. Митинг-реквием состоялся на Острове Мужества и Скорби в Минске. Вспомнить павших солдат пришли ветераны, семьи погибших, представители органов власти, министерств, ведомств и общественных объединений, школьники и все неравнодушные. Имена героев - воинов-афганцев, которые отдали жизнь, высечены на стене часовни.

"На подвиге ветеранов войны в Афганистане мы воспитываем нашу молодежь. Мы показываем, что белорусы всегда окажут помощь, что бы где ни происходило. Так было и тогда, когда наши войска вошли в Афганистан, чтобы оказать помощь афганскому народу. Память о них жива до тех пор, пока не заросла тропа к этому памятнику. А она не зарастет никогда", - уверен министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Также он подчеркнул, что в Беларуси чтут героев, которые отдали свои жизни, помогая другим людям.