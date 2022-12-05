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В Минске на перекрестке столкнулись два автомобиля: пострадала пассажирка
В Минске на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадала пассажирка, сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня днем водитель автомобиля Lada ехал по ул.Тростенецкой со стороны Велосипедного переулка. Проезжая перекресток ул.Тростенецкой и ул.Ленина на запрещающий сигнал светофора, автомобиль столкнулся со встречной машиной Dodge, которая поворачивала налево на дополнительную разрешающую секцию светофора.
В результате ДТП 49-летняя пассажирка автомобиля Lada получила телесные повреждения, ее доставили в медучреждение для обследования.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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