Торжественная церемония чествования государственной символики Беларуси прошла на площади Флага в Минске

Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю с Днем Государственного герба, Государственного флага и Государственного гимна Республики Беларусь. В этих символах воплощается память поколений, отражается национальное самосознание и непростой исторический путь народа. Связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, хранят духовные силы, вдохновляют на новые свершения. Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси