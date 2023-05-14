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Торжественная церемония чествования государственной символики Беларуси прошла на площади Флага в Минске

Патриотизм проявляется в жизненной позиции. 14 мая о любви к Родине говорили на площади Флага. В День государственных символов здесь прошла торжественная церемония чествования герба, флага и гимна Беларуси.

Эти символы - главные хранители нашей истории. 25 лет назад в Беларуси был учрежден праздник, посвященный их созданию. С тех пор каждое второе воскресенье мая белорусы хранят эту традицию. 5 тыс. человек сегодня одновременно пели гимн на площади и давали клятву государственным символам. Это обещание любить свою страну, быть профессионалом в своем деле, помнить, что мир отвоевали наши деды, и хранить эту отвоеванную независимость. Поздравление от Президента собравшимся передал премьер-министр.

Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю с Днем Государственного герба, Государственного флага и Государственного гимна Республики Беларусь. В этих символах воплощается память поколений, отражается национальное самосознание и непростой исторический путь народа. Связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства. Наши поистине народные флаг, герб и гимн понятны и правдивы, хранят в себе житейскую мудрость, хранят духовные силы, вдохновляют на новые свершения. Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Быть патриотом не на словах, а в жизненной позиции - этого ждут от молодых людей.Государственные символы являются лишь опорой в стратегии "быть белорусом".

Помимо официальной части на празднике были и творческие номера, марафон регионов и даже каверы гимна. Атмосфера была созвучна возрасту собравшихся. От них ведь и зависит будущее Беларуси, и делать его "правильным" они начали уже сегодня.

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