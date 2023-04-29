Беларусь готовится отметить Первомай! Праздник полный добрых традиций. И одна из них - чествование лучших в своем деле. Сегодня в Минске на площади Государственного герба и флага открылась обновленная Республиканская доска Почета. В списке 64 лидера по итогам работы за 2022 год, в том числе 8 административно-территориальных единиц, а также 56 организаций промышленности, строительства, сельского и лесного хозяйства. Занесение на Республиканскую доску Почета - это признание весомого вклада граждан и трудовых коллективов в развитие страны, а также мотивация для достижения более высоких результатов в дальнейшем. Антон Малюта - о секретах успеха.

Технические новинки для сельского хозяйства

Такого в стране еще не производили! Впереди - завершение испытаний, старт серийной сборки и работа на полях во время уборочной 2023 года. Модель, что называется, антисанкционная: на 90 % состоит из белорусских комплектующих.

Здесь знают, какая техника нужна для сельского хозяйства. "Амкодор-Семаш" реагирует на запросы рынка и постоянно презентует новинки. Сейчас завод берет новую высоту и осваивает производство манипуляторов для лесных машин.

Сам манипулятор, система управления манипулятором и особенно рабочие органы их харвестерные и форвардные головки - это достаточно наукоемкие элементы. Это то, чем мы можем действительно гордиться, потому что мы смогли, начиная с начала прошлого года и на сегодняшний день, эти компетенции развить у себя и выйти на уровень достаточный, чтобы обеспечивать рынки Союзного государства. Виктор Грищук, гендиректор ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга"

И это далеко не все глобальные планы. В прошлом году санкции значительно ускорили процесс импортозамещения. Как результат - новые продукты и хороший темп роста по продажам. И такая картина не только у этого предприятия - у многих брендов, которые закрепили свои успехи на Республиканской доске Почета.





Открытие обновленной Республиканской доски Почета

Площадь Государственного флага в самом центре столицы - место проведения красивых торжественных ритуалов. Один из них - открытие обновленной Доски почета. Первомай - это праздник труда, и в нашей стране принято отмечать и поддерживать тех, кто своим каждодневным трудом вносит свой вклад в развитие Беларуси. Сегодня в списке лучших - 64 организации и региона.

Да, прошлый год был нелегким, но этим коллективам удалось успешно преодолеть внешние вызовы и показать отличные результаты. Среди победителей есть и те, кто не впервые отмечается на Республиканской доске Почета. И это особая честь. Ведь отбор всегда очень жесткий.

Это многоступенчатый уровень отбора предприятий от районного уровня, областного уровня. Естественно, каждый из регуляторов нашей страны - это республиканские органы и министерства - отбирали лучших из своих отраслей и внесли предложение. В свою очередь глава государства подписал указ, который стал итогом всей работы в течение нескольких месяцев, когда шел этот отбор. Татьяна Бранцевич, замминистра экономики Беларуси

Белорусский Президент всегда говорит о том, что самое главное - экономика, самое главное - честно трудиться. Вот те предприятия, которые работают, не покладая рук, которые честно трудятся, достигают таких результатов, и оценка их труда находится на этой Доске почета. Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома

Итоги-2022

В 2022-м выросли зарплаты и пенсии, пошли вверх объемы промышленного производства, а еще мы получили рекорд по экспорту продовольствия - больше 8 миллиардов долларов! А значит, белорусское по вкусу жителям многих стран, несмотря ни на какие барьеры. Сегодня отметили и лучших в сфере АПК. Тех, кто на максимум использует время возможностей.

Социальная политика государства

Развитие крупных хозяйств и предприятий - это создание рабочих мест и повышение качества жизни в целых районах! Но сильные регионы - это не только экономика, а еще и социальная политика, где в центре внимания - интересы простых людей. В том числе и тех, кто трудился десятилетиями на благо страны, а сейчас на заслуженном отдыхе. Об этом заботятся территориальные центры - Березовский и Поставский сегодня отмечены на государственном уровне.

Важен труд каждого белоруса