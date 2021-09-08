В Минске на региональном форуме "Беларусь единая" обсуждали вопросы социально-политического развития страны

Консолидация общества, экономические процессы и молодежная политика. Эти и другие вопросы социально-политического развития страны обсуждали сегодня в столице. Региональный форум "Беларусь единая" объединил 600 участников. В Минском городском дворце культуры собрались представители общественных организаций, рабочие коллективы, идеологический корпус. Каждый мог высказать свое мнение и задать вопрос экспертам - это известные белорусские политологи, социологи, экономисты. Актуальные темы диалога - от национальной идеи до роли социологических опросов.