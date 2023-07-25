В Минске на участке Нововиленской улицы 29 июля временно ограничат движение транспорта

Ночью 29 июля будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке ул. Нововиленской от ул. Орловской до дома №18 по ул. Нововиленской.

В Госавтоинспекции уточнили, что движение будет ограничено с 1:00 до 5:00 в связи с проведением ремонтных работ.