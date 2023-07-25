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В Минске на участке Нововиленской улицы 29 июля временно ограничат движение транспорта

В Минске на участке Нововиленской улицы 29 июля временно ограничат движение транспорта

Ночью 29 июля будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке ул. Нововиленской от ул. Орловской до дома №18 по ул. Нововиленской.
В Госавтоинспекции уточнили, что движение будет ограничено с 1:00 до 5:00 в связи с проведением ремонтных работ.

Объезд указанного участка возможен по ул. Орловской и Долгиновскому тракту. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.

Фото: pexels.com

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