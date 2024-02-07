В Минске на ул.Кропоткина произошло возгорание в общежитии

На улице Кропоткина в Минске 7 февраля горело общежитие. На место приехали бригады МЧС, сообщает mlyn.by.

По предварительной информации, на пожаре удалось спасти пять человек. Погибших нет.

"По предварительной информации, 5 человек спасли, 7 - эвакуированы сотрудниками МЧС. Среди спасенных - дети. Есть пострадавшие, они отправлены в учреждения здравоохранения. Всего эвакуированных человек - около 150", - рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Причины возгорания устанавливаются.