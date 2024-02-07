3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске на ул.Кропоткина произошло возгорание в общежитии
На улице Кропоткина в Минске 7 февраля горело общежитие. На место приехали бригады МЧС, сообщает mlyn.by.
По предварительной информации, на пожаре удалось спасти пять человек. Погибших нет.
"По предварительной информации, 5 человек спасли, 7 - эвакуированы сотрудниками МЧС. Среди спасенных - дети. Есть пострадавшие, они отправлены в учреждения здравоохранения. Всего эвакуированных человек - около 150", - рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Причины возгорания устанавливаются.
Фото: mlyn.by
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов