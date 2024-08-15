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В Минске на ул. Семашко горело строящееся здание

В Минске на ул. Семашко горело строящееся здание

На лице Семашко в Минске загорелось строящееся здание. Такую информацию в своем телеграм-канале разместило МЧС Беларуси.

Спасатели ликвидировали пожар на 9-м этаже строящегося здания.Огнем поврежден утеплитель на площади около 70 кв. м.

В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: скриншот видео МЧС

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