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В Минске на улице Аэродромной строители во время работы нашли авиабомбу

В Минске на улице Аэродромной строители во время работы нашли авиабомбу

Прибывшие саперы взрывотехнического центра внутренних войск идентифицировали его как немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны. Опасную находку весом 50 кг вывезли на подрывную площадку и уничтожили.

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