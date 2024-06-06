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В Минске на улице педофил приставал к 13-летнему школьнику

В Минске задержан подозреваемый в педофилии. По сообщениям столичной милиции, к правоохранителям обратились родители 13-летнего школьника. Сын поделился с семьей, что некий мужчина приставал к нему на улице. Мальчик катался на велосипеде, когда к нему подошел незнакомец с собакой и начал разговор.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за действия сексуального характера в отношении малолетнего.

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