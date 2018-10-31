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С помощью одного звонка можно уточнить расписание общественного транспорта

В Минске начал работу специализированный кол-центр. С помощью одного звонка можно уточнить расписание общественного транспорта, узнать об изменении движения городских маршрутов и установке новых остановочных пунктов.

Номер телефона 8 (017) 219-85-00. На горячую линию можно обратиться и в случае потери в салоне транспорта личных вещей. Пассажиры также могут внести свои предложения.

Кол-центр принимает звонки в рабочее время. С начала осени поступило более полутысячи обращений.

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