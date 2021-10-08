ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске началась вакцинация против гриппа - прививку можно сделать в поликлинике

В Минске началась вакцинация против гриппа - прививку можно сделать в поликлинике

В Минске начали прививать против гриппа, сообщила корреспонденту БелТА главный врач 39-й поликлиники Минска, главный внештатный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава Ольга Есманчик.

"На прошлой неделе мы получили вакцину против гриппа. На сегодня она есть во всех поликлиниках Минска. Прививать бесплатно группы риска будут вакциной российского производства "Гриппол Плюс", а для оказания платных услуг населению предоставят четырехкомпонентную вакцину "Ваксигрипп Тетра" (Франция). И та, и другая вакцина есть в наличии, поэтому начинаем вакцинацию и против гриппа", - сказала Ольга Есманчик.


Главврач отметила, что в каждой поликлинике выделены отдельные кабинеты для вакцинации против инфекции COVID-19. Там же медицинские работники будут осматривать пациентов и перед вакцинацией от гриппа. "Если человек хочет привиться только от гриппа, можно обращаться в поликлинику по месту жительства. Кроме того, медработники будут выезжать и на предприятия", - добавила она.

Ранее в Минздраве разработали порядок вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Он подготовлен с учетом решений, принятых на заседании экспертного совета по иммунизации, рекомендаций ВОЗ, зарубежных публикаций и материалов.

Вакцинация против гриппа будет проводиться в первую очередь взрослым людям, закончившим курс прививок против инфекции COVID-19, а также детям от 0 до 17 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Для граждан, подлежащих вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19, возможна разработка индивидуального плана. Он предусматривает первоочередное проведение курса вакцинации против инфекции COVID-19, а затем (не ранее чем через 14 дней после завершения полного курса) - против гриппа. Можно будет сделать прививку против COVID-19 и гриппа в один день (при отсутствии противопоказаний), но обязательно необходимо оформить письменное согласие.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все