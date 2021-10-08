В Минске началась вакцинация против гриппа - прививку можно сделать в поликлинике

Вакцинация против гриппа будет проводиться в первую очередь взрослым людям, закончившим курс прививок против инфекции COVID-19, а также детям от 0 до 17 лет в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Для граждан, подлежащих вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19, возможна разработка индивидуального плана. Он предусматривает первоочередное проведение курса вакцинации против инфекции COVID-19, а затем (не ранее чем через 14 дней после завершения полного курса) - против гриппа. Можно будет сделать прививку против COVID-19 и гриппа в один день (при отсутствии противопоказаний), но обязательно необходимо оформить письменное согласие.