В Минске начали консервировать фонтаны

Работы по консервации фонтанов в Минске начались 3 октября и продлятся до декабря. Об этом пишет БелТА со ссылкой на начальника участка по эксплуатации городских фонтанов УП "Минскзеленстрой" Владислава Догилева.



На техническом обслуживании у УП "Минскзеленстрой" 38 фонтанов. По словам Владислава Догилева, консервация объектов началась и продлится до окончания календарного года. На работах по консервации фонтанов задействованы 13 сотрудников участка по эксплуатации городских фонтанов УП "Минскзеленстрой".



Фото:pixabay.com