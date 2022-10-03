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В Минске начали консервировать фонтаны
Работы по консервации фонтанов в Минске начались 3 октября и продлятся до декабря. Об этом пишет БелТА со ссылкой на начальника участка по эксплуатации городских фонтанов УП "Минскзеленстрой" Владислава Догилева.
На техническом обслуживании у УП "Минскзеленстрой" 38 фонтанов. По словам Владислава Догилева, консервация объектов началась и продлится до окончания календарного года. На работах по консервации фонтанов задействованы 13 сотрудников участка по эксплуатации городских фонтанов УП "Минскзеленстрой".
Фото:pixabay.com
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