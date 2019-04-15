В Минске начали отключать горячую воду

Плановые работы в Советском районе по улицам Платонова, Краснозвездная, Золотая Горка и Гикало. Реконструкция теплосетей позволит эти дома следующим летом не лишать горячего водоснабжения.

А массовые отключения в Минске начнутся с 13 мая. В июне в связи с проведением ІІ Европейских игр профилактические работы остановят. Последняя замена теплосетей запланирована на сентябрь.