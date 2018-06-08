В Минске начали подготовку территории для Национального футбольного стадиона и самого крупного в стране бассейна, где можно будет принимать главные международные соревнования.

Указ подписал Президент Александр Лукашенко. Стадион появится в районе улицы Ванеева рядом с ареной "Трактор", на Кальварийской будет центр плавания. Напомним, ранее сообщалось, что оба этих объекта будут построены на деньги китайских инвесторов.