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В Минске начали подготовку территории для Национального футбольного стадиона и самого крупного в стране бассейна

В Минске начали подготовку территории для Национального футбольного стадиона и самого крупного в стране бассейна, где можно будет принимать главные международные соревнования.

Указ подписал Президент Александр Лукашенко. Стадион появится в районе улицы Ванеева рядом с ареной "Трактор", на Кальварийской будет центр плавания. Напомним, ранее сообщалось, что оба этих объекта будут построены на деньги китайских инвесторов.

Пока же для футбольной сборной Беларуси основным домашним стадионом является "Борисов-Арена".

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