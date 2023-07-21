ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске начали строить сразу четыре поликлиники. Где?

В Минске начали строить сразу четыре поликлиники. Где?

В Минске в 2023 году стартовала стройка сразу четырех поликлиник, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на директора УКС Мингорисполкома Анжелу Бобарико.

Новые медицинские учреждения вырастут в поселке Восточный (взрослая), Лошице-9 (детская), а в "Минск Мире" их будет сразу две - для детей и взрослых.

Как уточнила директор предприятия-заказчика, по нормам на возведение таких объектов отводится до 36 месяцев, потому новоселье намечается примерно через 3 года.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все