В Минске начали строить сразу четыре поликлиники. Где?

В Минске в 2023 году стартовала стройка сразу четырех поликлиник, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на директора УКС Мингорисполкома Анжелу Бобарико.

Новые медицинские учреждения вырастут в поселке Восточный (взрослая), Лошице-9 (детская), а в "Минск Мире" их будет сразу две - для детей и взрослых.

Как уточнила директор предприятия-заказчика, по нормам на возведение таких объектов отводится до 36 месяцев, потому новоселье намечается примерно через 3 года.