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Отопительный сезон начался в Минске и Бресте. Могилеву приготовиться!

Отопительный сезон стартовал сегодня в жилфонде Бреста и Минска.

Кроме квартир, батареи потеплели в общежитиях и учреждениях образования, в театрах и бассейнах. Подключение потребителей происходит постепенно. Чтобы наладить бесперебойную подачу тепла в жилые дома, специалистам понадобится до пяти дней.

В Могилеве отопление в домах появится с завтрашнего дня, в том числе в общежитиях и гостиницах.

Первыми к отоплению подключили социальные объекты: школы, детские сады и учреждения здравоохранения. После жилфонда на очереди административные здания.

Фото:pixabay.com

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