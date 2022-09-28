Отопительный сезон начался в Минске и Бресте. Могилеву приготовиться!

Отопительный сезон стартовал сегодня в жилфонде Бреста и Минска.

Кроме квартир, батареи потеплели в общежитиях и учреждениях образования, в театрах и бассейнах. Подключение потребителей происходит постепенно. Чтобы наладить бесперебойную подачу тепла в жилые дома, специалистам понадобится до пяти дней.

В Могилеве отопление в домах появится с завтрашнего дня, в том числе в общежитиях и гостиницах.



Первыми к отоплению подключили социальные объекты: школы, детские сады и учреждения здравоохранения. После жилфонда на очереди административные здания.