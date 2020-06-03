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В Минске начались слушания по делу о передозировке наркотиков

До 25 лет тюрьмы. В Минске начались слушания по делу о передозировке наркотиков. На скамье подсудимых 38-летний ранее судимый житель Минского района. По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина купил полграмма особо опасного наркотика- метадона. Установлено, что инъекции делал себе и угощал знакомых. Так, 31 декабря хозяин квартиры и его приятели очередной раз употребляли метадон. Один из гостей после дозы умер от острого отравления. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за создание притона, а также оборот наркотиков, повлекший смерть человека.

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