В Минске началось рассмотрение дела о мошенничестве в игорных заведениях

Суд Фрунзенского района Минска начал рассматривать дело о мошенничестве в игорных заведениях. С конца 2016 подсудимые подкупали охранников или администраторов залов с игровыми автоматами, которые за вознаграждение внедряли чип с вредоносной программой. После к этому автомату подходил свой игрок и срывал куш. По данным, общая сумма похищенного может превышать 100 тысяч долларов.