В Минске начался месяц благоустройства и озеленения территорий

В белорусской столице стартовал масштабный экомарафон. Начался месяц благоустройства и озеленения территорий. Так что совсем скоро городские пейзажи преобразятся. Планируют высадить десятки тысяч кустарников и деревьев в парках, на придомовых территориях, около оживленных магистралей. Присоединится к экомарафону могут все желающие через специальную онлайн-платформу.

Как же изменится цветущий облик Минска, расскажет Александра Кавелич. Несмотря на осеннюю прохладу, столичные службы совсем скоро начнут преображать город к летнему сезону. Многие локации украсят по-новому. Приступить к масштабному озеленению планируют через пару недель, когда у деревьев опадут листья. Именно в этот период пересаживать липы, клены или ясени наиболее безопасно для самих растений. А пока будущие саженцы ждут переезда в специальных питомниках. Здесь на каждом поле около тысячи молодых деревьев. Этим кленам уже 8 лет, значит растения достаточно взрослые и готовы поменять место жительства.





Территорию вдоль МКАД озеленяют по-новому



Каждый год весной и осенью в Минске высаживают десятки тысяч кустарников и деревьев. Озеленяют парки, дворы, а еще территории около оживленных улиц. И это не просто элемент городского декора - растения поглощают шум и пыль от автомобилей. В ближайшее время заметно изменятся пейзажи и вдоль столичной кольцевой. Такое поручение дал лично Глава государства. Композиции из можжевельников, шаровидных ив и спирей - для каждого уголка продумали свой дизайн. Сами растения выбирают тщательно, они должны быть выносливыми и хорошо переносить климат большого города.







Каменная Горка скоро сможет претендовать на статус зеленой





Самая активная работа у озеленителей Фрунзенского района. И это касается не только территорий около МКАД. Микрорайон Каменная Горка еще не так давно полностью оправдывал свое название. Но уже скоро сможет претендовать на статус зеленого. Городские службы поставили перед собой серьезную экозадачу - количество зеленых насаждений должно быть не меньше, чем местных жителей, а их в Каменной Горке более ста тысяч.







Присоединиться к озеленению Минска может каждый житель



